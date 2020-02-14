В Нижнем Тагиле маршрут № 14 с мая продлят на две остановки

Сейчас конечной четырнадцатого маршрута является НТЭС (близ дома № 66а на улице Верхняя Черепанова). В мае конечную перенесут на две остановки в сторону Серебрянского тракта. Изначально это планировалось сделать с 1 февраля, однако позже было принято решение оборудовать посадочную площадку и уже потом внести изменения в схему движения.