В Нижнем Тагиле маршрут № 14 с мая продлят на две остановки
Сегодня, 13:48ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Автобусный маршрут № 14 «НТЭС — Райт» в Нижнем Тагиле с мая продлят на две остановки, об этом 14 февраля на аппаратном совещании рассказал замначальника управления городским хозяйством Михаил Семин, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сейчас конечной четырнадцатого маршрута является НТЭС (близ дома № 66а на улице Верхняя Черепанова). В мае конечную перенесут на две остановки в сторону Серебрянского тракта. Изначально это планировалось сделать с 1 февраля, однако позже было принято решение оборудовать посадочную площадку и уже потом внести изменения в схему движения.
Чтобы оборудовать остановку, нужно снять бордюрный камень, обустроить пешеходные переходы, а это относится к сезонным работам. Решено их запланировать на май.
Напомним, с 1 февраля в Нижнем Тагиле изменились маршруты общественного транспорта. Для информирования горожан была открыта горячая линия.
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