В Нижнем Тагиле начата подготовка к ремонту Ленинградского проспекта

В Нижнем Тагиле начата подготовка к ремонту Ленинградского проспекта
В Нижнем Тагиле начата подготовка к ремонту Ленинградского проспекта
Сегодня, 16:33ТранспортФото: 1MI
В Нижнем Тагиле началась подготовка к ремонту двух участков на Ленинградском проспекте, суммарной протяженностью более 2,2 километра.

Ремонт будет проведен на участке от улицы Юности до проспекта Дзержинского и от Дзержинского до улицы Зари. Работы включают в себя ремонт проезжей части, съездов и примыканий к автодороге, обновление территории остановок общественного транспорта, а также частичное восстановление покрытия тротуаров и газонов. Все это будет сделано в 2022 году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Преображение одной из центральных улиц района станет отличным подарком вагоностроителям к 300-летию Нижнего Тагил,считает глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтЛенинградский проспектНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы