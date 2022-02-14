В Нижнем Тагиле начата подготовка к ремонту Ленинградского проспекта

Ремонт будет проведен на участке от улицы Юности до проспекта Дзержинского и от Дзержинского до улицы Зари. Работы включают в себя ремонт проезжей части, съездов и примыканий к автодороге, обновление территории остановок общественного транспорта, а также частичное восстановление покрытия тротуаров и газонов. Все это будет сделано в 2022 году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе городской администрации.