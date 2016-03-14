Под Нижним Тагилом Chevrolet насмерть сбил пешехода (ФОТО)

На 154 километре трассы, около 20 часов, пешеход переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобилей. Так как было уже темно, а на пешеходе не было светоотражающих элементов, его не заметил 47-летний водитель автомобиля ChevroletNIVA. Он не сумел избежать столкновения.

В результате столкновения автомобиль был поврежден, у него разбито лобовое стекло. Пешеход, к сожалению, погиб.

Сейчас закон обязывает всех пешеходов, передвигающихся по дорогам вне населенных пунктов, в обязательном порядке использовать светоотражающие элементы. Более того, ГИБДД просит водителей сообщать о замеченных ими пешеходах без таких элементов по телефону 25-00-44. Эти меры должны помочь сократить подобные происшествия.

В начале марта на Серовском тракте легковушка врезалась в стоящий на обочине МАЗ на скорости 170 км/ч.