Под Нижним Тагилом Chevrolet насмерть сбил пешехода (ФОТО)
В эту пятницу, 11 марта, под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Инцидент произошел на печально известном Серовском тракте.
На 154 километре трассы, около 20 часов, пешеход переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобилей. Так как было уже темно, а на пешеходе не было светоотражающих элементов, его не заметил 47-летний водитель автомобиля ChevroletNIVA. Он не сумел избежать столкновения.
В результате столкновения автомобиль был поврежден, у него разбито лобовое стекло. Пешеход, к сожалению, погиб.
Сейчас закон обязывает всех пешеходов, передвигающихся по дорогам вне населенных пунктов, в обязательном порядке использовать светоотражающие элементы. Более того, ГИБДД просит водителей сообщать о замеченных ими пешеходах без таких элементов по телефону 25-00-44. Эти меры должны помочь сократить подобные происшествия.
В начале марта на Серовском тракте легковушка врезалась в стоящий на обочине МАЗ на скорости 170 км/ч.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru