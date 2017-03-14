Большое родительское собрание по безопасности дорожного движения прошло в Нижнем Тагиле

Стоит отметить, что родительское собрание такого масштаба проводится в городе впервые. И уже понятно, что оно должно стать хорошей традицией.

Начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт напомнил родителям о правилах перевозки детей в автомобилях, о классификации автокресел, а также о поведении ребенка на проезжей части.

Также выступили другие специалисты с важными темами по данной проблеме. Помимо официальных речей на сцене было показано мастерство отрядов юных инспекторов дорожного движения, передает отделение пропаганды ОГИБДД.