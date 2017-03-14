Большое родительское собрание по безопасности дорожного движения прошло в Нижнем Тагиле
14 марта 2017, 08:50Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На прошлой неделе в ГДДТЮ прошло большое родительское собрание «Вместе за безопасность дорожного движения». В нем приняли участие представители администрации, ОГИБДД, полиции, а также родители, педагоги и воспитатели учебных заведений города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Стоит отметить, что родительское собрание такого масштаба проводится в городе впервые. И уже понятно, что оно должно стать хорошей традицией.
Начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт напомнил родителям о правилах перевозки детей в автомобилях, о классификации автокресел, а также о поведении ребенка на проезжей части.
Также выступили другие специалисты с важными темами по данной проблеме. Помимо официальных речей на сцене было показано мастерство отрядов юных инспекторов дорожного движения, передает отделение пропаганды ОГИБДД.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей