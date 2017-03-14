Работники общественного транспорта Екатеринбурга выйдут на митинг из-за многомесячной задержки зарплат
14 марта 2017, 10:00Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
28 марта в Екатеринбурге пройдет митинг работников Трамвайно-троллейбусного управления и Муниципального объединения автобусных предприятий. Как сообщают сами участники митинга, проблема назревала уже давно. Предприятия систематически задерживают зарплату своим сотрудникам.
Сюжеты: Екатеринбург
Профсоюз работников автотранспорта желает таким способом привлечь внимание к проблеме, добиться повышения зарплат.
Как сообщает ZNAK, последний раз зарплата выдавалась в конце января за декабрь, уже два месяца автотранспортники работают бесплатно. Из-за этого начались многочисленные сокращения штата.
Как сообщает администрация Екатеринбурга, проблема действительно есть – муниципальный транспорт недофинансирован, но она должна решиться в рамках транспортной реформы.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей