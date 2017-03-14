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Работники общественного транспорта Екатеринбурга выйдут на митинг из-за многомесячной задержки зарплат
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работники общественного транспорта Екатеринбурга выйдут на митинг из-за многомесячной задержки зарплат

14 марта 2017, 10:00Транспорт
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