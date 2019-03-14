9 рейсов задерживаются в Кольцово из-за сильного снегопада и тумана
В Екатеринбурге задерживаются 9 авиарейсов из-за ухудшения погодных условий.
В Екатеринбурге вылета ожидаю 9 авиарейсов, в частности самолеты в Прагу, Москву, Краснодар и шесть рейсов Челябинск.
Минувшей ночью на Челябинск обрушилась метель, высота снежного покрова достигает 10 см. Из-за этого аэропорт Челябинска временно не принимает самолеты. Рейсы, которые должны были приземлиться в аэропорту Баландино, принимают Екатеринбург и Тюмень.
В аэропорт Кольцово прибыло шесть рейсов, которые не смогли приземлиться в Челябинске из-за сложных метеоусловий,сообщают в Кольцово.
Пассажиры размещены в аэропорту, с ними работают представители авиаперевозчиков, пишет Е1.
Также сегодня утром из самолета вывели пассажиров рейса, направлявшегося из Екатеринбурга в Краснодар. Как сообщили в Кольцово, аэропорт Краснодара не может принять пассажиров из-за тумана.
Пассажирам были предложены напитки. Некоторые разместились на диванах в залах ожидания и предпочли поспать.
Напомним, что 14 марта, по сообщениям синоптиков, в Свердловской области ожидаются сильные снегопады.