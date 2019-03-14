Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
На самолетах «Победы» перед вылетом из Екатеринбурга оказались порезаны колеса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Cdcfd9db80d68265f65f76e1c5fc9109 760x0 960.724.0.265

На самолетах «Победы» перед вылетом из Екатеринбурга оказались порезаны колеса

Сегодня, 10:47ТранспортФото: URA.RU
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах