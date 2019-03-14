На самолетах «Победы» перед вылетом из Екатеринбурга оказались порезаны колеса

Как сообщают пассажиры, инцидент произошел 11 марта, замену испорченной резины специалисты авиакомпании провели прямо на территории Кольцово.

Замена колеса была связана с порезом, обнаруженным специалистами на штатном осмотре после посадки,сообщил авиапервозчик.

По какой причине повреждения резины произошли сразу у двух самолетов, в компании пояснить не смогли, пишет URA.RU.

Пресс-служба Кольцово пояснила, что для всестороннего разбирательства в ситуации будет создана специальная комиссия, которая установит характер повреждений и обстоятельства произошедшего.