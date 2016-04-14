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Председатель общественного движения «Тагил без ям» предложил установить водоналивные пункты для тротуароуборочных машин в черте города (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Председатель общественного движения «Тагил без ям» предложил установить водоналивные пункты для тротуароуборочных машин в черте города (ФОТО)

14 апреля 2016, 18:05ТранспортМарина
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