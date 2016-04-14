Председатель общественного движения «Тагил без ям» предложил установить водоналивные пункты для тротуароуборочных машин в черте города (ФОТО)

Активисты движения заметили, что при поливке улиц уборочные машины МУП «Тагилдорстрой» вынуждены каждый час уезжать с места уборки. Они ездят на базу, которая располагается на улице Кулибина, чтобы заправить водой опустевшие баки. Машины вынуждены возвращаться на Кулибина, независимо от того, в каком районе города они работают. При этом расходуется топливо, тратится время на дорогу до водозаправочной станции и обратно, идёт излишняя эксплуатация транспортных средств.