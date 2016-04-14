Председатель общественного движения «Тагил без ям» предложил установить водоналивные пункты для тротуароуборочных машин в черте города (ФОТО)
Никита Чапурин написал обращение к мэру Нижнего Тагила. Общественник просит оборудовать в каждом районе города места для наполнения водой поливальных машин.
Активисты движения заметили, что при поливке улиц уборочные машины МУП «Тагилдорстрой» вынуждены каждый час уезжать с места уборки. Они ездят на базу, которая располагается на улице Кулибина, чтобы заправить водой опустевшие баки. Машины вынуждены возвращаться на Кулибина, независимо от того, в каком районе города они работают. При этом расходуется топливо, тратится время на дорогу до водозаправочной станции и обратно, идёт излишняя эксплуатация транспортных средств.
Руководитель ОД «Тагил без ям» отмечает, что в Екатеринбурге нашли способ решения проблемы. В каждом районе города разместили водоналивные пункты. Расположение пунктов заправки водой в разных точках города существенно снижает затраты на содержание дорог, позволяет увеличить производительность дорожных служб.
Никита Чапурин приложил к своему обращению фото одного из водоналивных пунктов в г. Екатеринбург. Пункт находится в столице Свердловской области, в районе ул. Металлургов.
Фото: ОД «Тагил без ям»
Редакция TagilCity.ru напоминает, что в конце прошлой недели общественники предложили изменить схему проезда по Уральскому проспекту.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru