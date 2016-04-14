При ремонте дороги на улице Победы в Нижнем Тагиле используются новые технологии (ФОТО)
14 апреля 2016, 12:20ТранспортПавел Щербина
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Известно, что до этого они применялись в Нижнем Тагиле лишь однажды.
На ул. Победы идет асфальтирование. Впервые при карточном ремонте применена армированная сетка ПВХ. Подобная технология ранее применялась только при ремонте перекрестка Заводская-Красногвардейская компанией «Дельта» сообщил Никита Чапурин в сообществе «Тагил без ям».
Кроме того, сегодня будут вестись работы по фрезерованию ул. Островского и Челюскинцев, а также осуществляться ямочный ремонт улицы Карла Маркса и проспекта Ленина, сообщает общественник.
TagilCity.ru напоминает о том, что сейчас «УБТ-сервис» проводит гарантийный ремонт улицы Зеленстроевская.
Фото: ОД «Тагил без ям»
© Эрик Х., TagilCity.ru
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