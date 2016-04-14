При ремонте дороги на улице Победы в Нижнем Тагиле используются новые технологии (ФОТО)

На ул. Победы идет асфальтирование. Впервые при карточном ремонте применена армированная сетка ПВХ. Подобная технология ранее применялась только при ремонте перекрестка Заводская-Красногвардейская компанией «Дельта» сообщил Никита Чапурин в сообществе «Тагил без ям».

Кроме того, сегодня будут вестись работы по фрезерованию ул. Островского и Челюскинцев, а также осуществляться ямочный ремонт улицы Карла Маркса и проспекта Ленина, сообщает общественник.

TagilCity.ru напоминает о том, что сейчас «УБТ-сервис» проводит гарантийный ремонт улицы Зеленстроевская.

Фото: ОД «Тагил без ям»