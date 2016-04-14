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В Нижнем Тагиле на пункте весового контроля сегодня утром на полтора часа задержали большегруз с асфальтом
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле на пункте весового контроля сегодня утром на полтора часа задержали большегруз с асфальтом

14 апреля 2016, 15:55ТранспортМарина
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