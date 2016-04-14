В Нижнем Тагиле на пункте весового контроля сегодня утром на полтора часа задержали большегруз с асфальтом
14 апреля 2016, 15:55ТранспортМарина
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В городе установилась хорошая погода. С начала недели дорожные службы активно принялись за ремонт дорог. Но передвижной контрольный весовой пункт сегодня внёс свои коррективы в график ремонтов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня на пункте взвешивания была остановлена машина с асфальтом. Из-за нарушений по весу большегруз задержался на полтора часа. Тяжеловес направлялся на улицу Победы, где со вчерашнего дня активно идёт асфальтирование.
Редация TagilCity.ru обратилась за пояснениями к Виктору Копанову, начальнику эксплуатационного участка «Тагилдорстрой».
Весовой контроль разместился где-то на Серебрянском тракте. Размер перевеса назвать не могу. В дальнейшем перегружать машины не будем прокомментировал ситуацию начальник участка эксплуатации.
Напомним, что
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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