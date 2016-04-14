В Нижнем Тагиле на улице Зеленстроевская проводится картовый ремонт дороги (ФОТО)
14 апреля 2016, 10:10ТранспортПавел Щербина
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Впервые в этом году на этой улице автомобилисты заметили дорожников вчера. На проблемных участках вырезались карты.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня утром дорожники продолжают работы. Карты вырезаются ручной фрезой. Кроме того, на участке проводятся сопутствующие работы. С дороги убирается мусор.
Поскольку объем работ на улице Зеленстроевская значительный, велика вероятность того, что работы продолжатся в течение сегодняшнего дня и последующих. Потому автолюбителям Нижнего Тагила необходимо предусматривать вероятность пробок, выезжая заранее по важным делам.
Фото от 13.04.2016
Фото от 14.04.2016
© Эрик Х., TagilCity.ru
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