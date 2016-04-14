В Нижнем Тагиле на улице Зеленстроевская проводится картовый ремонт дороги (ФОТО)

Сегодня утром дорожники продолжают работы. Карты вырезаются ручной фрезой. Кроме того, на участке проводятся сопутствующие работы. С дороги убирается мусор .

Поскольку объем работ на улице Зеленстроевская значительный, велика вероятность того, что работы продолжатся в течение сегодняшнего дня и последующих. Потому автолюбителям Нижнего Тагила необходимо предусматривать вероятность пробок, выезжая заранее по важным делам.