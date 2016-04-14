В Нижнем Тагиле представитель генподрядчика отказался подписывать дефектные акты после осмотра дорог, которые находятся на гарантии

В комиссию вошли представители Администрации Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов, Пшизов Руслан Хасанович - директор МУП «Тагилспецдорремстрой», Никита Чапурин - председатель ОД «Тагил без ям», представитель ГИБДД и представитель от «Службы заказчика городского хозяйства». При осмотре также присутствовали представитель субподрядчика ООО «Уралдортехнологии» и представитель ООО «Шалинское строительное управление» - генерального подрядчика.

В «Службе заказчика» редакции TagilCity.ru рассказали, что комиссия осмотрела семь участков дорог:

ул. Красногвардейская;

ул. Горошникова – участок от улицы Пархоменко до Красногвардейской;

ул. Фестивальная – участок от улицы Кулибина до Красногвардейская;

пр. Уральский;

Восточное шоссе – участок от Северного шоссе до пр. Вагоностроителей;

ул. Челюскинцев – участок на плотине: от пр. Ленина до поворота на улицу Береговая-Ударная;

ул. Береговая-Ударная – участок, который идёт в сторону ГГМ, вдоль Лисьей горы. Следующий за ним участок дороги по ул. Береговая-Ударная, не является гарантийным объектом.

После осмотра «Служба заказчика» составила акты о дефектах на дороге. Остальные члены комиссии внесли в них свои замечания.

У меня были замечания только по колодцам рассказал Никита Чапурин редакции TagilCity.ru.

После окончательной доработки дефектные акты были подписаны всеми присутствующими, кроме представителей фирм подряда. Представитель компании «Уралдорстрой» подтвердил, что повреждения на дорогах есть. Но генеральный подрядчик отказался подписывать дефектные акты.

По этой причине вопросы ремонта дорог по гарантии, возможно, будут решаться через суд. Скорее всего, главе города придется организовывать работу по устранению дефектов дорожного полотна силами городских субподрядчиков. То есть придется изыскивать и тратить бюджетные средства. И только после этого стоимость работ будут взыскивать в судебном порядке.

TagilCity.ru напоминает: в начале апреля состоялся первый объезд комиссии по осмотру общего состояния дорог. В выезде приняли участие члены комиссии, общественное движение «Тагил без ям» и представители СМИ.