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В Нижнем Тагиле представитель генподрядчика отказался подписывать дефектные акты после осмотра дорог, которые находятся на гарантии
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле представитель генподрядчика отказался подписывать дефектные акты после осмотра дорог, которые находятся на гарантии

14 апреля 2016, 11:50ТранспортМарина
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