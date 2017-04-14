Автоугонщик Антон Петров разыскивается полицией Нижнего Тагила за кражу ГАЗели (ФОТО)
14 апреля 2017, 09:05Транспорт
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Полиция Нижнего Тагила надеется на помощь тагильчан в установлении местонахождения автоугонщика. О подробностях дела рассказали в пресс-службе МВД города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Разыскиваемый – Петров Антон Георгиевич 1988 года рождения неоднократно попадал под суд за имущественные преступления. Последний раз из мест лишения свободы он освободился в 2009 году.
В 2016 Петров подрабатывал на частной ферме в Дзержинском районе. Однажды владелец хозяйств не обнаружил ни работника, ни грузовой ГАЗели. Ущерб, причиненный мужчине, составил 800 тысяч рублей. Позже украденный автомобиль был обнаружен на Вагонке, однако задержать злоумышленника не удалось.
Вероятно, разыскиваемый находится на территории Дзержинского района, а также в Покровском, либо в Зональном посёлке. Любую информацию о местонахождении автоугонщика просят сообщать на линию 02, либо по телефонам (3435) 97-63-02, 97-63-72.
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