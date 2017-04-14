Дорожники отфрезеровали дорогу и уложили новый асфальт: на ул. К. Маркса в Нижнем Тагиле ведётся аварийный ремонт (ФОТО)

Работы в рамках аварийного ремонта улицы велись МУП «Тагилдорстрой» на промежутке от ул. Островского до ул. Огаркова.

Днём 13 апреля место проведения работ посетили представители ОД «Тагил без ям». Они зафиксировали работы по фрезерованию участков улицы К. Маркса.

Фотографии ОД «Тагил без ям» от 13.04.2017 года.

Участок у примыкания с ул. Островского 13.04.2017 года.

Уже утром 14 апреля журналисты TagilCity.ru увидели, что отфрезерованный ранее участок улицы у примыкания к ул. Островского – залит новым асфальтом.

Участок у примыкания с ул. Островского 14.04.2017 года.