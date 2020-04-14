«Уральские авиалинии» переоборудовали часть самолетов под грузовые перевозки
Вчера, 21:54ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» провела изменения по части перевозок. Часть авиапарка будет занята грузовыми перевозками, сообщает «Облгазета».
Компания прияла такое решение в связи с сокращением числа пассажирских рейсов и повышенный спрос на грузовые перевозки. Приоритетными направлениями в доставке грузов остаются грузы первой необходимости. В их число входят медикаменты, медоборудование и средства защиты. Обширная полётная программа по доставке грузов завязана на рейсах из Китая.
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