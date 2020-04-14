«Уральские авиалинии» переоборудовали часть самолетов под грузовые перевозки

Компания прияла такое решение в связи с сокращением числа пассажирских рейсов и повышенный спрос на грузовые перевозки. Приоритетными направлениями в доставке грузов остаются грузы первой необходимости. В их число входят медикаменты, медоборудование и средства защиты. Обширная полётная программа по доставке грузов завязана на рейсах из Китая.