Путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыт после ремонта к 1 июля

Путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыт после ремонта к 1 июля
Путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыт после ремонта к 1 июля
Сегодня, 10:38ТранспортФото: TagilCity.ru
Завершить все работы на мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируется в мае–июне 2022 года. Замглавы администрации по горхозяйству Егор Копысов заявляет о полном открытии движения к 1 июля.

В частности, будет завершена работа на путепроводе, а также стартует ремонт Октябрьской революции от Газетной до Серова. На участке от Газетной до Грибоедова переложат коммуникации, смонтируют освещение и приступят к благоустройству дороги.

В текущем году планируется завершение работ на самом путепроводе и на участке улицы Октябрьской революции от Грибоедова до Газетной, рассказал Егор Копысов.

Директор УСМ Алексей Голященко подтвердил в беседе с редакцией TagilCity завершение работ на путепроводе и подъездах к нему 1 июля этого года.

Два месяца январь, февраль работы не выполняли. В марте выполнили подготовительные работы по второму этапу — вырубили деревья, демонтировали ограждение и развесили знаки. По основным работам на март предусмотрены были укладка кабеля, укладка коммуникации в сторону улицы Газетной, завезли кольца и трубы,сказал Голященко.

По его словам, несмотря на то, что в конце 2021 года у подрядчика ООО «Уралстроймонтаж» возникли сложности с финансами — блокировка счетов — администрация города и областное правительство смогли решить эту проблему.

Сегодня проводится перекладка электросетей «Облкоммунэнерго», ведется подготовка к монтажу сетей освещения. Основные работы планируются в мае–июне, а к июлю все основные работы будут завершены, заявил Егор Копысов в ходе заседания комиссии по ЖКХ.

TagilCity.ru

Напомним, тагильская компания «Уралстроймонтаж» выиграла конкурс на благоустройство дорог на улицах Октябрьской революции и Циолковского. Подрядчик должен был закончить реконструкцию путепровода и подъездов к нему к 1 декабря прошлого года, однако сроки постоянно сдвигались. В сентябре 2021 года объект посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал проконтролировать дальнейшие работы, но после этого на мосту больше не появлялся.

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