3 000 рублей штрафа получил водитель из Екатеринбурга: он вел автомобиль с сидящим у него на коленях двухлетним ребенком (ФОТО, ВИДЕО)
14 мая 2017, 12:15Транспорт
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Грубейшее нарушение правил дорожного движения допустил автовладелец из уральской столицы: он вел автомобиль, когда у него на коленях находился маленький ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Инспекторы ГИБДД задержали в Екатеринбурге машину Honda. Водитель управлял автомобилем с сидящим на коленях ребенком, которому исполнилось два года. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором одной неравнодушной автоледи. Материал был передан в ГИБДД.
Ближайший экипаж ДПС оперативно среагировал и задержал машину нарушителя ПДД. Мужчина оштрафован на 3 000 рублей.
ГИБДД напоминает водителям: перевозка детей до 12 лет без удерживающих устройств запрещена. Как сообщает Е1.RU, за последние четыре месяца только в Екатеринбурге произошло 19 ДТП, где пострадали 22 ребенка.
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Фото, видео: Е1.RU
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