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3 000 рублей штрафа получил водитель из Екатеринбурга: он вел автомобиль с сидящим у него на коленях двухлетним ребенком (ФОТО, ВИДЕО)
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3 000 рублей штрафа получил водитель из Екатеринбурга: он вел автомобиль с сидящим у него на коленях двухлетним ребенком (ФОТО, ВИДЕО)

14 мая 2017, 12:15Транспорт
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