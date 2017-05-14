3 000 рублей штрафа получил водитель из Екатеринбурга: он вел автомобиль с сидящим у него на коленях двухлетним ребенком (ФОТО, ВИДЕО)

Инспекторы ГИБДД задержали в Екатеринбурге машину Honda. Водитель управлял автомобилем с сидящим на коленях ребенком, которому исполнилось два года. Данный факт был зафиксирован видеорегистратором одной неравнодушной автоледи. Материал был передан в ГИБДД.