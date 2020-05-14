В Нижнем Тагиле трамваи начнут ходить по обычному расписанию
Сегодня, 11:08ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Трамваи в Нижнем Тагиле постепенно возвращаются к штатному расписанию, которое было до пандемии коронавируса, сообщает МУП «Тагильский трамвай».
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, с пятницы, 15 мая, и субботы, 16 мая, в связи с постепенным восстановлением пассажиропотока, на ряде маршрутов будет восстановлено штатное расписание вместо сокращенного.
В будние дни начнут «ходить» трамваи 6, 8, 12, 15 и 17 маршрутов. В выходные дни обычное расписание будет возобновлено для 8, 10, 12 и 15 маршрутов.
Также отмечается, что в дальнейшем возможны дополнительные изменения в расписании.
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