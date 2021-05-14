Дополнительные рейсы трамваев выпущены на линию в Нижнем Тагиле

Дополнительные рейсы трамваев выпущены на линию в Нижнем Тагиле
Дополнительные рейсы трамваев выпущены на линию в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:19ТранспортФото: со страницы группы Тагильский трамвай ВКонтакте
После закрытия путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле увеличено количество рейсов по направлению «ГГМ — центр — УВЗ» с 14 мая.

По результатам мониторинга пассажиропотока, проведенного специалистами МУП «Тагильский трамвай» после закрытия путепровода на улице Циолковского, принято решение об увеличении количества рейсов по направлению «ГГМ — центр — УВЗ» с 14 мая.

С этой пятницы по рабочим дням в часы пик временно добавляются рейсы по маршруту № 17: «УВЗ — пр. Ленина — ГГМ» за счет двух трамваев с 3 маршрута.

Дополнительные отправления с ГГМ до УВЗ организованы в утренние часы — в 6.41 и 6.55 по местному времени.

От УВЗ до остановки «Проспект Ленина» — в 8.03 (прямо по проспекта Ленина на драмтеатр), в 8.26 (с Ленина повернет направо на Мира).

От УВЗ на ГГМ — в 16.32 и 16.55.

Во внепиковое время по будням и целый день по выходным трамваи 3 маршрута будут работать по штатному расписанию, сообщается на странице «Тагильский трамвай» в социальной сети «ВКонтакте».

На предприятии отметили, что продолжат уделять особое внимание за обстановкой на указанном направлении и при необходимости примут дополнительные меры к увеличению числа рейсов на нем.

Напомним, ночью 14 мая специалистам аварийной бригады удалось устранить последствия аварии на улице Кулибина и восстановить движение трамваев на Вагонку.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоНижний Тагил
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