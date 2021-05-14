Из-за забега будет закрыто движение трамваев по проспектам Ленина и Мира в Тагиле

16 мая из-за благотворительного легкоатлетического забега «Дай пять!» в Нижнем Тагиле с 7.00 до 15.00 закрывается движение трамваев полностью по проспекту Ленина и по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до улицы Циолковского.

На этот период трамваи будут работать по измененным маршрутам, сообщает «Тагильский трамвай». Маршрут № 8: начнет функционировать по расписанию выходного дня. По маршруту с УВЗ на Красный Камень тагильчане могут уехать в 5.17 и 5.48, с Красного Камня до УВЗ — в 5.56 и 6.34. Дальше до открытия проспекта Ленина будет работать укороченный маршрут «УВЗ — Отделение дороги»;

Маршрут № 12: утром рейсов по полному маршруту отменяется. С утра и до открытия проспекта Ленина работает укороченным маршрутом «Пихтовые Горы — Отделение дороги». Первое отправление с Пихтовых гор в 6.23;

Маршрут № 14 «ГГМ — ВМЗ». Семь вагонов, интервал 13 мин;

Маршрут № 15П «ГГМ — Приречный микрорайон». 7 вагонов, интервал около 13 минут;

Маршрут № 15: с 5.23 до 7.00 — действует расписание выходного дня. Последний трамвай с Новой Кушвы на ГГМ отправится в 06.48, с ГГМ до Новой Кушвы — один утренний рейс в 5.45. Напомним, в Нижнем Тагиле после закрытия путепровода на улице Циолковского с 14 мая увеличено количество рейсов по направлению «ГГМ — центр — УВЗ». Дополнительные рейсы трамваев выпущены на линию в Нижнем Тагиле

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