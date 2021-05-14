На трассе Нижний Тагил — Екатеринбург сделают шумовую разметку

На трассе Нижний Тагил — Екатеринбург сделают шумовую разметку
На трассе Нижний Тагил — Екатеринбург сделают шумовую разметку
Сегодня, 13:19ТранспортФото: pixabay.com
Продольными шумовыми полосами оборудуют свердловские автомобильные дороги общего пользования, в том числе трассу Нижний Тагил — Екатеринбург.

На эти цели из бюджета Свердловской области выделят более 6,6 миллиона рублей.

Кроме участков трассы Екатеринбург — Нижний Тагил, согласно документации на портале госзакупок, работы пройдут и на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД).

Искусственные неровности, которые вызывают вибрацию, предупреждая водителя о приближении к опасному участку дороги, будут расположены между Екатеринбургом и Нижним Тагилом на участках с 44 по 80 километр, а также в направлении Серова — с 285 по 304 километр обратного направления.

На ЕКАДЕ шумовые полосы появятся в обоих направлениях на участке с 49 по 51 километр.

Срок выполнения работ — до 26 октября 2021 года.

Напомним, на 13 из 14 запланированных на 2021 год дорогах в Нижнем Тагиле ведутся ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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