Искусственные неровности, которые вызывают вибрацию, предупреждая водителя о приближении к опасному участку дороги, будут расположены между Екатеринбургом и Нижним Тагилом на участках с 44 по 80 километр, а также в направлении Серова — с 285 по 304 километр обратного направления.