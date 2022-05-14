9 тагильчан оштрафованы за нарушение правил перевозки детей

9 тагильчан оштрафованы за нарушение правил перевозки детей
9 тагильчан оштрафованы за нарушение правил перевозки детей
Сегодня, 13:23ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Рейд по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей, прошел утром 13 мая Нижнем Тагиле.

Сотрудники ГИБДД ловили нарушителей у детских поликлиник, за время проведения профилактического мероприятия было выявлено девять случаев. При этом два водителя перевозили несовершеннолетних на сиденьях автомобилей, несмотря на то, что в машинах были автокресла.

Все дети до семи лет должны перевозиться в специальных удерживающих устройствах, согласно ПДД. За нарушение предусмотрен штраф в сумме три тысячи рублей. Рейды автоинспекторы продолжат и в выходные дни, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Напомним, за майские праздники в Свердловской области было задержано более 400 пьяных водителей и автомобилистов без прав.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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