9 тагильчан оштрафованы за нарушение правил перевозки детей

Сотрудники ГИБДД ловили нарушителей у детских поликлиник, за время проведения профилактического мероприятия было выявлено девять случаев. При этом два водителя перевозили несовершеннолетних на сиденьях автомобилей, несмотря на то, что в машинах были автокресла.