ДТП в Екатеринбурге - байкер сбил 60-летнюю женщину (ФОТО)
14 июня 2016, 16:45Транспорт
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В районе Уралмаша сегодня утром сбита женщина, - сообщили в ГИБДД г. Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам мотоциклиста, женщина переходила дорогу на красный свет. Очевидцы же утверждают, что байкер быстро двигался по дороге.
После случившегося ДТП пострадавшая в состоянии комы госпитализирована в 23-ю городскую больницу г. Екатеринбурга, пояснили сотрудники ГИБДД изданию E1.ru. Причины аварии уточняются.
Фото с сайта E1.ru
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