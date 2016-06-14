К концу июня в Кушве снесут здание вокзала (ФОТО)

В настоящее время продажа билетов осуществляется в здании бывшей столовой при вокзале. Некоторое время назад там был ремонт. В столовой расположили и зал ожидания, а также буфет на два десятка мест.

Здание автовокзала же буквально разбирают по частям. Картины, как и детали лепнины, украшавшие зал, отправили в музей истории областной железной дороги. А жители тем временем делают прощальные снимки знакомого им здания. Внушительное здание, признанное сейчас аварийным, было построено в 1951 году. Через несколько недель на его месте будет чистая площадка.

Фото из группы «Кушва ВКонтакте»

Добавим, в Нижнем Тагиле в настоящее время проводится модернизации здания городского железнодорожного вокзала и территории, прилегающей к нему. Работы, сообщают в администрации, будут завершены в декабре.