В ДТП на Серовском тракте пострадали трое человек
14 июня 2016, 09:55Транспорт
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Сообщение об аварии поступило в дежурную часть МО МВД «Новолялинский» в около 15 часов 12 июня. ДТП произошло на 285 километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, было установлено, что автомобиль «Дэу Нексия», управляемый 35-летней женщиной, двигался по направлению к городу Новая Ляля. Водитель потеряла управление, и автомобиль покинул пределы проезжей части.
В момент аварии в машине находились два пассажира - мужчины 1994 и 1995 года рождения. В результате ДТП все они получили серьезные повреждения, и были транспортированы сотрудниками скорой помощи в районную больницу.
Сотрудниками ГИБДД ведется выяснение обстоятельств произошедшего.
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