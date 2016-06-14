В ДТП на Серовском тракте пострадали трое человек

Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, было установлено, что автомобиль «Дэу Нексия», управляемый 35-летней женщиной, двигался по направлению к городу Новая Ляля. Водитель потеряла управление, и автомобиль покинул пределы проезжей части.

В момент аварии в машине находились два пассажира - мужчины 1994 и 1995 года рождения. В результате ДТП все они получили серьезные повреждения, и были транспортированы сотрудниками скорой помощи в районную больницу.