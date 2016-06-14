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В ДТП на Серовском тракте пострадали трое человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ДТП на Серовском тракте пострадали трое человек

14 июня 2016, 09:55Транспорт
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