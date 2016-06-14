В Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись две иномарки (ФОТО)
14 июня 2016, 10:15ТранспортПавел Щербина
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Авария произошла вчера в 13:00.
Сюжеты: Нижний Тагил
О столкновении автомобилей на пересечении ул. Фестивальной и Восточного шоссе в редакцию TagilCity.ru сообщил читатель. Он же сделал фотографию с места ДТП.
13 июня в 13:00 на Восточном шоссе водитель автомобиля «Фольксваген» (1981 г.р.) допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси», которым управлял молодой человек 1992 г.р. Водитель «Фольксваген» будет привлечён к ответственности за нарушение очерёдности проезда рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В полиции уточнили - в этом ДТП никто не пострадал, в отличие от аварии, произошедшей в воскресенье участием мотоциклиста.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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