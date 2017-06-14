Лишение свободы сроком до 4-х лет грозит российским водителям за воспрепятствование движению машин скорой помощи на дороге

Сейчас в России такие действия, согласно КоАП РФ, наказываются штрафом в 500 рублей или лишением прав от одного до трех месяцев. Согласно новому проекту, водителей ждет уголовное наказание.

Если больной во время ожидания скорой помощи скончался, водитель отправится в тюрьму на четыре года. Если ожидание не вызвало негативных последствий, то автомобилиста ждет штраф в 30 000 рублей или лишение свободы сроком на 1,5-2 года, сообщает РБК. Если ожидание медпомощи причинило больному вред средней тяжести, то штраф увеличится до 40 000 рублей. Новый проект уже поддержан Правительством и Верховным судом РФ.