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Лишение свободы сроком до 4-х лет грозит российским водителям за воспрепятствование движению машин скорой помощи на дороге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лишение свободы сроком до 4-х лет грозит российским водителям за воспрепятствование движению машин скорой помощи на дороге

14 июня 2017, 10:40Транспорт
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