Решение по повышению энергобезопасности светофоров будет разработано в Нижнем Тагиле

14 июня на перекрестке улиц Мира и Циолковского на восемь часов были отключены все светофоры. Это произошло из-за ремонта электрической сети в жилом доме, от которого запитаны светофоры.

До 90% светофорных объектов в Нижнем Тагиле подключены к энергосети жилого фонда. И любая авария приведёт к отключению средств регулирования дорожного движения.

Получается мы полностью зависим от управляющих компаний. Это недопустимо. Надо искать пути решения этой проблемы, иначе любая авария в жилом доме может спровоцировать пробки или даже дтп на наших дорогах! -- заявил начальник управления горхозяйства Владимир Юрченко.

Светофоры относятся к третьему классу энергопотребления, так же как и жилые дома. Поэтому резервные источники питания не предусмотрены. МБУ «Сигнал-3» подготовит полный перечень подключенных к жилым домам светофоров и техническое решение по повышению энергетической безопасности средств дорожного регулирования в Нижнем Тагиле.