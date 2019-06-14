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#домахорошо
На подъезде к Екатеринбургу на трассе М5 исчезнет пешеходный переход
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На подъезде к Екатеринбургу на трассе М5 исчезнет пешеходный переход

Сегодня, 23:02ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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