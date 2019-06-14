На подъезде к Екатеринбургу на трассе М5 исчезнет пешеходный переход
Сегодня, 23:02ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Пешеходный переход у поселка Торфяник, на подъезде к Екатеринбургу, будет ликвидирован. Также автобусная остановка «Торфяник» переместится в сторону Екатеринбурга, сообщает «ЕТВ».
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Изменения, которые произойдут на трассе М5 «Урал», помогут разделить транспортные потоки и увеличить пропускную способность, считают в Уралуправтодоре. Для пешеходов никаких проблем не возникнет: они смогут перейти дорогу по соседнему пешеходному переходу возле поворота на посёлок Полевой.
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На данный момент на подъезде к Екатеринбургу по трассе М5 «Урал» осталось только по одной полосе в каждую сторону. С 20 мая там проходят работы по ремонту моста через реку Сысерть на 170-м километре. На первом этапе рабочие снимут дорожное покрытие, заменят балки, поставят ограждения и постелют новый асфальт. Завершить ремонт моста планируют к сентябрю 2019 года.
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