В Нижнем Тагиле перекроют участки улицы Гагарина из-за ремонта теплосетей

С 14 июня перекроют участок улицы Гагарина от дома № 16 до дома № 19. Также с 14 июня перекроют перекресток улиц Гагарина и Левита, движение восстановится 18 июня. С 18 по 25 июня нельзя будет проехать на участке от дома № 7 на улице Гагарина до улицы Каспийская.