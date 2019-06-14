В Нижнем Тагиле перекроют участки улицы Гагарина из-за ремонта теплосетей
Сегодня, 10:09ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С 13 по 25 июня будут перекрыты некоторые участки улицы Гагарина на Старателе, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
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Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Ограничение движение связано с ремонтом сетей теплоснабжения.
С 14 июня перекроют участок улицы Гагарина от дома № 16 до дома № 19. Также с 14 июня перекроют перекресток улиц Гагарина и Левита, движение восстановится 18 июня. С 18 по 25 июня нельзя будет проехать на участке от дома № 7 на улице Гагарина до улицы Каспийская.
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