Трамваи встали из-за поломки ГАЗели на Вые в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел возле остановки «Урал» 13 июня около 19:00. Грузовая ГАЗель поворачивала налево и не смогла закончить маневр из-за поломки, в результате чего блокировала движение трамваев.
По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, водитель грузового транспорта от помощи отказался, поэтому вагонам пришлось ждать, когда тот самостоятельно устранит проблему. Общее время заминки составило 38 минут.
Сейчас мы готовим претензию, так как из-за поломки автомобиля произошел сбой в расписании, отметил в беседе с редакцией TagilCity.ru руководитель муниципальной компании.
Напомним, 11 июня в Екатеринбурге также произошла внеплановая остановка трамвая: пассажирка упала между ступенек и дверьми, поэтому транспорт пришлось остановить для ожидания скорой помощи.