Трамваи встали из-за поломки ГАЗели на Вые в Нижнем Тагиле

Трамваи встали из-за поломки ГАЗели на Вые в Нижнем Тагиле
Трамваи встали из-за поломки ГАЗели на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:44ТранспортУльяна Савина
Грузовой автомобиль блокировал движение общественного транспорта из-за поломки на трамвайных путях на Вые в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел возле остановки «Урал» 13 июня около 19:00. Грузовая ГАЗель поворачивала налево и не смогла закончить маневр из-за поломки, в результате чего блокировала движение трамваев.

Видео:tagilcity.ru

По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, водитель грузового транспорта от помощи отказался, поэтому вагонам пришлось ждать, когда тот самостоятельно устранит проблему. Общее время заминки составило 38 минут.

Сейчас мы готовим претензию, так как из-за поломки автомобиля произошел сбой в расписании, отметил в беседе с редакцией TagilCity.ru руководитель муниципальной компании.

Напомним, 11 июня в Екатеринбурге также произошла внеплановая остановка трамвая: пассажирка упала между ступенек и дверьми, поэтому транспорт пришлось остановить для ожидания скорой помощи.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
тагильский трамвайВыятрамваиНижний Тагил#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы