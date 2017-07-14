Движение трамваев приостановится утром 15 июля на Вагонке и Северном посёлке в Нижнем Тагиле
Завтра, 15 июля, примерно с 3 до 6 часов утра на Вагонке из-за ремонтных работ будет приостановлена подача электроэнергии и движение трамваев.
Рано утром будет приостановлена подача электроэнергии в связи с проведением работ компанией «МРСК Урала». На это время будет невозможно движение трамваев по маршрутам 10, 12 и 6 сообщили редакции TagilCity.ru в ОД «Тагильчане за трамвай».
Маршрут №10 курсирует через остановки «УВЗ – Спортивная – Танкостроителей – Пихтовые Горы» и аналогично в обратном направлени. Трамвай №12 «ул. Островского – пр. Ленина – Трикотажная фабрика – ул. Юности – пр. Танкостроителей – Пихтовые горы».
На Северный посёлок по линии «УВЗ – Трикотажная фабрика – КМЦ – Заводоуправление – пос. Северный – пос. Северный – Заводоуправление – КМЦ - Трикотажная фабрика – УВЗ» движение трамвая №6 будет невозможным.
Напомним, с 3 июня действует летнее расписание движения городских трамваев.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru