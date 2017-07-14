Движение трамваев приостановится утром 15 июля на Вагонке и Северном посёлке в Нижнем Тагиле

Рано утром будет приостановлена подача электроэнергии в связи с проведением работ компанией «МРСК Урала». На это время будет невозможно движение трамваев по маршрутам 10, 12 и 6 сообщили редакции TagilCity.ru в ОД «Тагильчане за трамвай».