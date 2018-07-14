Тепловоз сошёл с рельсов после столкновения с КамАЗом в Среднеуральске

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ДТП с участием тепловоза и грузовика произошло в Среднеуральске. Со слов очевидцев, водитель грузовой машины попытался проскочить перед проходящим составом и не справился с управлением.
14 июля на переезде улицы Железнодорожной произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ и тепловоза.
По предварительной информации, водитель грузовика пытался проехать перед идущим по путям грузовым составом, но не справился с управлением. Тепловоз после столкновения сошёл с рельс, от КамАЗа осталась груда металлолома.
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Как сообщает E1.ru, водитель грузовика не пострадал. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам.
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