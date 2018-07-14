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Тепловоз сошёл с рельсов после столкновения с КамАЗом в Среднеуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тепловоз сошёл с рельсов после столкновения с КамАЗом в Среднеуральске

Сегодня, 18:20Транспорт
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