Екатеринбургский автомобилист прикинулся трамваем и проехал по путям
Вчера, 23:29ТранспортФото: Скриншот из видео/ E1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители Екатеринбурга заметили необычный трамвай по улице Блюхера. Водитель автомобиля Hunter решил объехать пробку по путям, передаёт «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Поездка автомобиля попала на камеру водителя трамвая, который ехал следом за машиной. Некоторое время Hunter уверенно держится на путях, но в итоге колёса съезжают и он продолжает ехать по траве.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: E1.RU
Сотрудники дорожной полиции Екатеринбурга проверят данный факт и в случае наличия оснований участник дорожного движения будет привлечен к ответственности за нарушение ПДД.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей