Подпорная стена и сваи: Пинаев проверил ход работ на мосту на Циолковского в Тагиле

Ведутся работы по устройству буронабивных свай, уже забетонировано шесть из них, две в работе. Подпорная стена армируется и бетонируется. Особых проблем не возникает, но есть рабочие моменты, которые сдерживают в сроках. Я думаю, мы наверстаем те сроки, из-за которых мы сейчас отстаем, рассказал руководитель проекта Владимир Останин.