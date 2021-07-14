Подпорная стена и сваи: Пинаев проверил ход работ на мосту на Циолковского в Тагиле

На объекте работает техника, есть некое отставание в графике, но оно абсолютно не критичное. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил дату открытия моста — 10 сентября. Понятно, что все работы закончены не будут, надо будет доделывать косметическую составляющую, рассказал Владислав Пинаев.
Он не исключил, что потом будет происходить временное перекрытие моста для окончания работ, но все планы подстраиваются под озвученную дату.
Дорожная ситуация улучшилась в связи с тем, что наступил летний период. Люди находятся в отпусках, школы не работают. Отчасти, движение транспорта уменьшилось. 1 сентября начинается учебный год, поэтому к этому времени необходимо возобновить движение, отметил глава Нижнего Тагила.
Владислав Пинаев рассказал, что трудности и задержку создали рельсы, которые были забетонированы в основание дорожного полотна, но сейчас уже найдено решение, как с этим справиться. В связи с этим произошло удорожание реконструкции, но оно не критичное.
Ведутся работы по устройству буронабивных свай, уже забетонировано шесть из них, две в работе. Подпорная стена армируется и бетонируется. Особых проблем не возникает, но есть рабочие моменты, которые сдерживают в сроках. Я думаю, мы наверстаем те сроки, из-за которых мы сейчас отстаем, рассказал руководитель проекта Владимир Останин.
По его словам, сейчас на объекте ежедневно занято около 40 человек и 17 единиц техники.
Напомним, строительный контроль по ремонту путепровода на улице Циолковского будет введен в Нижнем Тагиле. На это выделено 8,9 миллиона рублей.