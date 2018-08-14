Снова стоянка? Грязь со стройки на Ленинградском проспекте обеспокоила тагильчан

О проблеме сообщили тагильчане, проживающие в Дзержинском районе в домах по Ленинградскому проспекту, 12 и Бобкова, 2.

С этой грязью на дороге даже спецтехника за раз не справится, так много глины натащили. Также рабочие нарушили колодец: сняли крышку и кольцо, переворотили и захламили,жалуется тагильчанка Анна.

Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко сообщил TagilCity.ru, что на этом объекте, как и на любом другом на территории города, будет вестись постоянный контроль над ситуацией.

Когда ливень был, там понятно всё [с грязью на дороге. - Прим.ред.]. Также там сделана дополнительная ливневая канализация. Это вопрос эксплуатационного содержания. Город будет следить за этим объектом и всеми остальными,пояснил TagilCity.ru Владимир Юрченко.

Также жильцы в разговоре с TagilCity.ru предполагают, что на месте может появиться автостоянка. Автолюбители опасаются, что в микрорайоне могут участиться случаи автовандализма: так иногда бывает при появлении новых автостоянок.

А не начнутся ли хулиганства, например, проколотые колеса, разбитые стекла или вскрытые автомобили? Такие примеры уже были, когда стоянки незаконно привлекали своих клиентов, сообщила Анна.