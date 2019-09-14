В Екатеринбурге водитель «Приоры» разгоняет пробки при помощи спецсигналов
Вчера, 22:26ТранспортФото: E1.RU
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Водители уральской столицы рассказали о появлении на дорогах тонированной «Приоры», владелец которой установил на автомобиль сирены и с их помощью освобождает место в пробках, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Один из участников дорожного движения снял на видеорегистратор то, как водитель «Приоры» с пермскими номерами едет по дороге с включёнными проблесковыми маячками, сигналит другим автовладельцам и проезжает между рядами машин.
Машина полностью тонирована, занижена. У него в решетке радиатора встроены проблесковые маячки, которые имитируют полицейские спецсигналы. Он очень дерзко себя ведет,рассказал автор видеозаписи.
Управление ГИБДД по Свердловской области сообщило, что если информация о действия водителя «Приоры» подтвердится, то его ждёт привлечение к административной ответственности.
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Видео: E1.ru
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