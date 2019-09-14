В Екатеринбурге водитель «Приоры» разгоняет пробки при помощи спецсигналов

Один из участников дорожного движения снял на видеорегистратор то, как водитель «Приоры» с пермскими номерами едет по дороге с включёнными проблесковыми маячками, сигналит другим автовладельцам и проезжает между рядами машин.

Машина полностью тонирована, занижена. У него в решетке радиатора встроены проблесковые маячки, которые имитируют полицейские спецсигналы. Он очень дерзко себя ведет,рассказал автор видеозаписи.

Управление ГИБДД по Свердловской области сообщило, что если информация о действия водителя «Приоры» подтвердится, то его ждёт привлечение к административной ответственности.