В Свердловской области в 2019 году по вине водителей автобусов произошло 86 ДТП
Сегодня, 10:42ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области из-за нарушения ПДД водителями автобусов произошло 86 ДТП, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
В результате дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов пострадал 131 человек, три человека погибли.
Накануне сотрудники Госавтоинспекции провели проверку на подъездах к Екатеринбургу, в ходе которой у 24 автобусов были выявлены технические неполадки. Три автобуса отправили на спецстоянку. Всего правоохранители составили 74 административных дела за нарушение ПДД.
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