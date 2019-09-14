В Свердловской области в 2019 году по вине водителей автобусов произошло 86 ДТП

В результате дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов пострадал 131 человек, три человека погибли.

Накануне сотрудники Госавтоинспекции провели проверку на подъездах к Екатеринбургу, в ходе которой у 24 автобусов были выявлены технические неполадки. Три автобуса отправили на спецстоянку. Всего правоохранители составили 74 административных дела за нарушение ПДД.