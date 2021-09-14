Ремонт моста на улице Красноармейская начат в Нижнем Тагиле

Напомним, ранее мост на Красноармейской планировали закрыть 10 сентября, однако сроки перенесли. На реконструкцию выделено 4,8 миллиона рублей. Работы будут проводиться для того, конструкция смогла получить статус постоянного моста, который ранее был временным. Для этого подрядчику необходимо поднять основной пролет на 20 миллиметров, положить новый асфальт, заменить опоры и провести другие работы.