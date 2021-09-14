Ремонт моста на улице Красноармейская начат в Нижнем Тагиле

Ремонт моста на улице Красноармейская начат в Нижнем Тагиле
Ремонт моста на улице Красноармейская начат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:55ТранспортФото: TagilCity.ru
Реконструкцию моста по улице Красноармейская в Нижнем Тагиле начали строители 14 сентября. Движение транспортных средств будет закрыто на 2,5 месяца. Подрядчиком выступает местная компания ООО «Промтрансстрой».

Знаки ограничения въезда и дорожные барьеры выставлены со сторон улиц Серова и Ветеринарная. На месте работает спецтехника, асфальт на мосту уже почти срезан.

Почему-то не указаны сроки проведения работ на плакате, который стоит у знаков ограничения. Начали на четыре дня позже, чем планировалось, лишь бы окончание работ не затянули, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила.

Фото:TagilCity.ru

Комментарий по поводу точного завершения сроков реконструкции моста журналисту редакции TagilCity.ru в ООО «Промтрансстрой» получить не удалось. Ответственный за производство работ не взял трубку.

Напомним, ранее мост на Красноармейской планировали закрыть 10 сентября, однако сроки перенесли. На реконструкцию выделено 4,8 миллиона рублей. Работы будут проводиться для того, конструкция смогла получить статус постоянного моста, который ранее был временным. Для этого подрядчику необходимо поднять основной пролет на 20 миллиметров, положить новый асфальт, заменить опоры и провести другие работы.

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