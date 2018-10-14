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Мост на трассе Екатеринбург-Курган на год закрыт на ремонт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост на трассе Екатеринбург-Курган на год закрыт на ремонт

Сегодня, 17:20Транспорт
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