Мост на трассе Екатеринбург-Курган на год закрыт на ремонт

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Мост в деревне Часовая, где проходит трасса Екатеринбург-Курган, будет закрыт на капитальный ремонт в течение года. На это время будет построена альтернативная дорога для объезда.
С октября 2018 года по октябрь 2019 путепровод через реку Камышенка в деревне Часовая будет закрыт на капитальный ремонт. 14 октября мост полностью закрыли для движения транспорта.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», планируется демонтировать пролётные балки, разобрать опоры. Вместо них будут построены новые элементы несущей конструкции, также расширят проезжую часть, установят новые опоры освещения и лестничные сходы.
На время капремонта будет построена альтернативная дорога для объезда моста.
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