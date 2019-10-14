Более тысячи нарушений за три дня выявлено сотрудниками ГИБДД на тагильских дорогах
Сотрудники ДПС в Нижнем Тагиле в ходе профилактического мероприятия «Безопасная дорога» выявили за три дня 1198 нарушений, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Целью рейда было предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. К административной ответственности за непропуск людей на пешеходном переходе привлечены 106 водителей, из них 88 нарушили правила проезда через «зебру». 10 водителей, остановленных полицейскими находились в состоянии алкогольного опьянения.
Пешеходами допущены 324 нарушения, при этом 72 человека находились на проезжей части без цели перехода. Проведено 42 профилактические беседы с детьми при нарушении ППД.
В ходе рейда зарегистрирована одна авария с участием пешехода. Так 8 сентября в 17.10 около дома №14 на улице Учительская водитель Skoda на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку. С диагнозом: закрытый перелом 4-5 плюсневой кости левой стопы, она была отпущена домой.