Более тысячи нарушений за три дня выявлено сотрудниками ГИБДД на тагильских дорогах

Целью рейда было предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. К административной ответственности за непропуск людей на пешеходном переходе привлечены 106 водителей, из них 88 нарушили правила проезда через «зебру». 10 водителей, остановленных полицейскими находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пешеходами допущены 324 нарушения, при этом 72 человека находились на проезжей части без цели перехода. Проведено 42 профилактические беседы с детьми при нарушении ППД.