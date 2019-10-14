Мэрия изменила график оплаты за строительство моста через Тагильский пруд
Администрация города внесла изменение в постановление о закупке на строительство моста через Тагильский пруд. Теперь общая сумма на работы составляет чуть более четырёх миллиардов рублей (4000131265 рублей).
Размер оплаты разбит по годам, и в 2020 году Службе заказчика городского хозяйства выделят 948 миллионов рублей, вместо изначально планируемых 100 млн рублей, в 2021-м — 1,26 млрд рублей, а в 2022-м — 1,79 млрд рублей.
Изначально на мост были запланированы 3,76 млрд рублей, часть средств — более 1,2 млрд рублей — за счёт налоговых отчислений корпорации ЕВРАЗ. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский пруд был объявлен в июле, еще раньше мэр сказал, что хотел бы, чтобы работу в виду сложности выполняла специализирующаяся на мостах компания, однако главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался принимать участие в аукционе, а другие заявиться не успели. Повторный аукцион также не состоялся и мэрия решила определить подрядчика путем запроса предложений, но тоже безуспешно. Как пояснили в мэрии, было несколько интересантов, но они отсеялись еще на стадии предварительных переговоров в виду отсутствия опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта. Глава города Владислав Пинаев отметил, что в рамках действующего законодательства администрация может вновь объявить тендер, либо заключит договор с единственным поставщиком на аналогичных условиях закупки. Он предложил «не истерить», а спокойно продолжать работу.