Театру кукол Нижнего Тагила покупают новый автобус. Прежний прослужил 14 лет

27 сентября администрация Нижнего Тагила разместила заявку на 3 млн рублей. Победу в конкурсе одержала компания «Нэтстор», которая предложила меньшую стоимость на закупку автобуса — 2,7 миллионов рублей. Доставка товара должна произойти в течение двух месяцев после заключения контракта.

По словам директора Театра кукол Татьяны Ткачёвой, автобус приобретен в рамках программы «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Цель программы помощь детским театрам по всей стране: модернизация оборудования и поддержка в создании постановок. В программе Нижнетагильский театр кукол участвует с 2017 года, но только в этом году вышло постановление на закупку транспорта.

Мы работаем на разных сценических площадках города, поэтому для театра было необходимо обновить транспорт. У нас сейчас есть «Газель», которой уже 14 лет. Она уже износилась, но театру она послужила верой и правдой, рассказала Татьяна Ткачёва.