В Нижнем Тагиле на Металлургов изменилась схема дорожного движения
Сегодня, 11:26ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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На улице Металлургов в Нижнем Тагиле изменилась схема организации дорожного движения, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
На пешеходном переходе в районе остановки «ДК НТМК» с 11 октября в эксплуатацию введен светофор с кнопкой вызова.
С 10 октября регулируемый пешеходный переход на трамвайной остановке «Конечная Тагилстрой» перенесен на перекресток улиц Попова и Металлургов.
Напомним, улица Металлургов была отремонтирована в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Приемка объекта прошла в конце прошлой недели.
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