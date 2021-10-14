Из-за едкого дыма и нулевой видимости трассы Свердловской области перекрыты

14 октября 2021 года началось массовое перекрытие некоторых автодорог в Свердловской области. Уже перекрыты участки трассы Р-354 от Екатеринбурга до Каменска-Уральского и далее на Курган с 69-й по 72-й километры, где нет объездных путей, сообщает E1.
В ФКУ «Уралуправтодор» подтвердили закрытие этого участка автодороги.
Также на этой же трассе закрыто движение со 122-й по 130-й километры, сотрудники ГИБДД направляют поток транспорта через Колчеданский тракт и Каменск-Уральский.
Ранее в группе «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» ВКонтакте сообщалось, что по пути в Екатеринбург видимость на дороге практически нулевая, в районе деревни Часовая скорость движения не превышает 10-ти километров в час.
Напомним, тление торфяника в Солнечном в Екатеринбурге и установившаяся неблагоприятная метеорологическая обстановка стали причинами задымления уральской столицы и трасс области.