Из-за едкого дыма и нулевой видимости трассы Свердловской области перекрыты

14 октября 2021 года началось массовое перекрытие некоторых автодорог в Свердловской области. Уже перекрыты участки трассы Р-354 от Екатеринбурга до Каменска-Уральского и далее на Курган с 69-й по 72-й километры, где нет объездных путей, сообщает E1.