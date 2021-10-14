Из-за едкого дыма и нулевой видимости трассы Свердловской области перекрыты

Из-за едкого дыма и нулевой видимости трассы Свердловской области перекрыты
Из-за едкого дыма и нулевой видимости трассы Свердловской области перекрыты
Сегодня, 10:38ТранспортФото: 1МI
Участки трассы «Екатеринбург — Каменск-Уральский — Курган» перекрыты из-за дыма. На некоторых отрезках нет объездных путей.

14 октября 2021 года началось массовое перекрытие некоторых автодорог в Свердловской области. Уже перекрыты участки трассы Р-354 от Екатеринбурга до Каменска-Уральского и далее на Курган с 69-й по 72-й километры, где нет объездных путей, сообщает E1.

В ФКУ «Уралуправтодор» подтвердили закрытие этого участка автодороги.

Фото:Группа «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» во «ВКонтакте»

Также на этой же трассе закрыто движение со 122-й по 130-й километры, сотрудники ГИБДД направляют поток транспорта через Колчеданский тракт и Каменск-Уральский.

Ранее в группе «ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ» ВКонтакте сообщалось, что по пути в Екатеринбург видимость на дороге практически нулевая, в районе деревни Часовая скорость движения не превышает 10-ти километров в час.

Напомним, тление торфяника в Солнечном в Екатеринбурге и установившаяся неблагоприятная метеорологическая обстановка стали причинами задымления уральской столицы и трасс области.

Сюжеты:
Екатеринбург
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