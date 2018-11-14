606 млн рублей будут выделены на строительство дорог в Нижнем Тагиле в 2019 году

Начальник Управления городским хозяйством Владимир Юрченко сообщил о планах по ремонту дорог в 2019 году в Нижнем Тагиле.

Касаясь объектов 2019 года, формирование по аварийному, ямочному, карточному ремонту пойдет и определится после того, как сойдет снег. В апреле 2019 года комиссионно будут выявлены дефекты, выяснится, как у нас прозимовали дороги. Будет составлен перечень дорог, которые будут ремонтироваться, рассказал Юрченко.

Также глава управления рассказал о реализации проекта нижнетагильской агломерации, над которым работают Министерство транспорта, Росавтодор, Управление городским хозяйством совместно с правительством РФ.

Город предварительно защитил дорожную карту по 2019, 2020-2023 годам. Окончательное решение будет принято правительством РФ в ноябре 2018 года. После того как правительством будут утверждены дорожная карта и паспорт, мы начнем работать над реализацией с министерством транспорта Свердловской области, а также над оформлением документов по агломерации. В настоящее время в агломерацию входит 125 автомобильных дорог, которые мы должны отремонтировать за 6 лет, сообщил начальник Управления городским хозяйством.

По словам Владимира Юрченко, Нижний Тагил предварительно защитил 606 млн рублей на строительство 21 дороги в 2019 году.