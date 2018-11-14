Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
606 млн рублей будут выделены на строительство дорог в Нижнем Тагиле в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Street work construction road road construction 2814431

606 млн рублей будут выделены на строительство дорог в Нижнем Тагиле в 2019 году

Сегодня, 17:32ТранспортФото: maxpixel.net
Читайте
также
Цена России и Родины, вкус патриотизма и боль инвалидов: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: короткометражное кино, птицы и фотоконкурс
Трамваи, мост, освещение: депутаты Нижнего Тагила в Заксобрании защитят бюджет города
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина