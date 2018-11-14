Министр транспорта откроет улицы на Вые и ВМЗ в Нижнем Тагиле 11 ноября

16 ноября в 11:00 в Нижнем Тагиле планируется открытие участка автомобильной дороги от улицы Грибоедова до улицы Максима Горького, об этом заявил начальник Управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Асфальтные работы по Выйской части – это улицы Грибоедова, Космонавтов, Победы, Быкова, Максима Горького закончены на сегодняшний день на 100%, добавил Юрченко.

5 Евгений Куйвашев и министр транспорта приглашены на открытие улиц в Нижнем Тагиле Фото На торжественное открытие отремонтированных улиц Быкова и Максима Горького, которое состоится 16 ноября, приглашены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта Василий Старков.