Министр транспорта откроет улицы на Вые и ВМЗ в Нижнем Тагиле 11 ноября
Сегодня, 16:21ТранспортФото: TagilCity.ru
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16 ноября в Нижнем тагиле будет открыто автомобильное и трамвайное движение на участке от улицы Грибоедова до улицы Максима Горького.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 ноября в 11:00 в Нижнем Тагиле планируется открытие участка автомобильной дороги от улицы Грибоедова до улицы Максима Горького, об этом заявил начальник Управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
Асфальтные работы по Выйской части – это улицы Грибоедова, Космонавтов, Победы, Быкова, Максима Горького закончены на сегодняшний день на 100%, добавил Юрченко.
По словам начальника Управления городским хозяйством, открыть планируется и автомобильное, и трамвайное движение.
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