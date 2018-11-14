«ВАЗ-2112» и пожарный автомобиль столкнулись на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

4 ноября в районе 21:00 на перекрёстке улицы Красногвардейская и Свердловского шоссе автомобиль «ВАЗ-2112» не уступил дорогу пожарной машине, которая ехала на вызов. В результате вылетевшая легковушка попала под удар.

На записи с видеорегистратора, которое появилось в паблике «Девять с половиной», видно, что другие участники движения не спешили пропускать пожарный автомобиль. В результате столкновения жертв не оказалось, повреждения получили только транспортные средства.