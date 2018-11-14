«ВАЗ-2112» и пожарный автомобиль столкнулись на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:00ТранспортФото: mil.ru
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На перекрёстке улицы Красногвардейская и Свердловского шоссе произошло столкновение легкового и пожарного автомобиля. Если судить по имеющейся видеозаписи, то виноват в аварии водитель «ВАЗ-2112», который не уступил дорогу пожарной машине, мчавшейся с включённой сиреной на вызов.
Сюжеты: Нижний Тагил
4 ноября в районе 21:00 на перекрёстке улицы Красногвардейская и Свердловского шоссе автомобиль «ВАЗ-2112» не уступил дорогу пожарной машине, которая ехала на вызов. В результате вылетевшая легковушка попала под удар.
Видео
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Видео: Новости Шеремета «Девять с половиной», vk.com/tautv
На записи с видеорегистратора, которое появилось в паблике «Девять с половиной», видно, что другие участники движения не спешили пропускать пожарный автомобиль. В результате столкновения жертв не оказалось, повреждения получили только транспортные средства.
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