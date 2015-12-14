Парковки на вокзале в Екатеринбурге станут платными

Переоборудованием вокзальной площади занимается компания «РВ-Екатеринбург», отвечающая за развитие этой территории. Сейчас перед вокзалом уже смонтированы терминалы оплаты и шлагбаумы, а через две недели все устройства должны заработать. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на представителей «РВ-Екатеринбург».

Условия парковки будут схожими с системой оплаты в Кольцово. Первые 15 минут можно будет провести на площади бесплатно, а дальше придется платить по 100 рублей за час стоянки. Оплату будут взымать с помощью магнитных карточек, которые автомобилисты будут получать на въезде на парковку. Чтобы выехать с парковки, надо будет скормить карточку терминалу. Послабления в тарифах сделают для таксистов, но что это будут за послабления, в «РВ-Екатеринбург» не уточнили.

Чтобы не усугублять и без того не самую простую схему движения перед вокзалом толкотней перед шлагбаумами, компания-оператор в 2016 г. поставит посреди ул. Челюскинцев (на повороте к вокзалу) светофоры на островках безопасности, которые смонтируют специально для этого. Изменения позволят водителям совершать левый поворот к вокзалу, не пропуская встречный поток — преимущество и тем, и другим будет предоставляться светофором. Есть и хорошая новость: теперь при выезде с вокзала можно будет сразу повернуть налево, на Уралмаш.