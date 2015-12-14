Сенаторы предлагают арестовывать на 15 суток за вождение без прав

Законопроект, заметно увеличивающий ответственность за вождение без прав, был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Вадимом Тюльпановым и Владимиром Федоровым.

Предложенный проект поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях предусматривает арест на срок до 15 суток, обязательные работы объемом от 100 до 200 часов или штраф размером 30 тысяч рублей.

В настоящее время вождение без водительского удостоверения влечет за собой штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. По данным Вадима Тюльпанова, сейчас растет количество ДТП, совершенных водителями, не имеющими прав. Только за последний год было выявлено 343 тысячи водителей без прав.

Такие водители представляют общественную опасность жизни и здоровью граждан в силу прямого умышленного нарушения установленного запрета считает сенатор.